CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın’daki sağlık hizmetlerinde yaşanan ciddi eksiklikleri ve artan uyuşturucu kullanımını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Bülbül, iktidarın sağlık politikasını eleştirerek, “Sağlığı ticari bir meta hâline getirdiniz” dedi.

Bülbül’ün dikkat çektiği eksiklikler şunlar oldu:

Aydın’da uzman doktor eksikliği sürüyor.

Tıbbi malzeme yetersizliği hastanelerde ciddi sorunlara yol açıyor. Ömer Özmen’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı İçeriği Görüntüle

Hastane ve yoğun bakım yatakları yetersiz.

MHRS randevu sistemi hâlâ etkin çalışmıyor.

Aydın Şehir Hastanesi henüz hizmete açılmadı.

2016’da temeli atılan AMATEM binası (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) hâlâ faaliyete geçmedi.

Uyuşturucu kullanımı, özellikle de metamfetamin, çocuk yaşlara kadar düştü.

Bülbül, Aydın’da en çok ölümün dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını vurgulayarak, JES ve maden ocaklarının neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekti.

Uyuşturucu kullanımının sadece sağlık değil aynı zamanda eğitim, yoksulluk ve cezasızlık gibi faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Bülbül, “Bu bir halk sağlığı sorunudur. Sandık geldiğinde bu sorunları Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı çözecektir” ifadelerini kullandı.