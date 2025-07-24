Efeler Belediyesi, yaz mevsiminde artan haşere ve kent zararlılarıyla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in talimatıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde periyodik ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Özellikle Kemer ve Girne mahallelerinde sürdürülen son uygulamalar, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldı. Ekipler, hamam böceği, sivrisinek ve diğer zararlılara karşı çevreye duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanarak çalışmaları tamamladı.

Belediye yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının ilçedeki tüm mahallelerde planlı şekilde devam edeceğini vurgularken, uygulamaların halk sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma hedefiyle yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Belediye, vatandaşların yaz aylarını huzurlu ve sağlıklı geçirmeleri için mücadeleyi sürdürecek.