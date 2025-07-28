Meclis’teki HSK seçimi anayasaya aykırı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 6 Mayıs 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçimi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bülbül, seçimde uygulanan yöntemlerin Anayasa’ya açıkça aykırı olduğunu belirtti.

Milletvekili Bülbül, Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki çoğunluğunu kullanarak Anayasa’da yer almayan “toplu oylama” ve “üçüncü tur” gibi yöntemlere başvurduğunu ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu söyledi. “Anayasa’nın 159. maddesi açık olmasına rağmen, iktidar çoğunluğu bu hükmü fiilen yok saymıştır” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı eleştirildi

Süleyman Bülbül, CHP Grubu tarafından yapılan Anayasa Mahkemesi başvurusunun “görevsizlik” gerekçesiyle reddedilmesine sert tepki gösterdi. Bu kararın anayasal denetim mekanizmasını işlevsiz hale getirdiğini belirten Bülbül, yüksek mahkemenin görevini yerine getirmediğini savundu.

Bülbül, “Milletin Meclisi’nde göz göre göre yapılan Anayasa ihlaline, Anayasa’yı korumakla yükümlü yüksek mahkemenin ‘bu benim görevim değil’ diyerek sessiz kalması kabul edilemez” dedi.

Anayasal düzenin bağlayıcılığı sorgulanıyor

Milletvekili Bülbül, Anayasa Mahkemesi’nin görevsizlik kararının, Anayasa’nın bağlayıcılığını tartışmaya açtığını vurguladı. Bülbül, “Soruyorum: Yüksek yargının görevi, Milletin Meclisi’nde göz göre göre yapılan açık bir Anayasa ihlalini hükümsüz kılmak değilse nedir?” sözleriyle kamuoyuna seslendi.

Ayrıca, “Kuşkusuz bir anayasal düzen kriziyle karşı karşıyayız” diyen Bülbül, hukuk devleti ilkesine geri dönülmesi gerektiğini ifade etti. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararıyla anayasal görevinden uzaklaştığını belirten Bülbül, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.