Uşak’ın Karaağaç Mahallesi’nde bir beton firmasında yaşanan toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.



Toprak altında 4 kişi kaldı

Olay, 26 Temmuz akşamı Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan toprak kaymasında 4 kişi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkarılan A.E., Yaşar D. ve H.K., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kemal Ö.’nün cansız bedeni ise ekiplerce bulundu.

İkinci can kaybı hastanede yaşandı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri M.A. ve F.E., güvenlik görevlisi U.Ş. ile şantiyede olay anında bulunan M.T. ve H.İ.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden:

M.A. ve F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi

U.Ş., M.T. ve H.İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı