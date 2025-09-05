Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası üreticilere destek çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, üreticilere saman ve yem yardımı ulaştırılırken, hasar tespit çalışmaları da titizlikle devam ediyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yangından etkilenen üreticilere ayni yardımlar ulaştırılıyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli ve adil biçimde dağıtılması sağlanıyor.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor

Teknik ekipler sahada çalışmalarını sürdürerek yangının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerini belirliyor. Müdürlük yetkilileri, üreticilerin yaralarını birlikte saracaklarını ve hızlı çözümler üreteceklerini belirtti.

"Birlikte güçlüyüz; birlikte iyileşeceğiz"

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, “Dayanışmamız, üreticilerimizin yanında olduğumuzun göstergesidir. Birlikte güçlüyüz; birlikte iyileşeceğiz” ifadelerini kullandı.