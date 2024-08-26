Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet ve motorlu bisikletler üzerinde gerçekleştirdiği yoğun denetimlerle dikkat çekti.

515 araç sürücüsüne 1 milyon ceza

21-23 Ağustos tarihleri arasında 22 ekip ve 41 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, toplam 1.762 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, kusurlu bulunan 515 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 389 bin 397 TL idari para cezası kesildi.

Denetimlerin sonuçları arasında 55 motosikletin trafikten men edilmesi de dikkat çekti. Men edilen motosikletler, çeşitli trafik ihlalleri ve güvenlik standartlarına uymadıkları gerekçesiyle trafikten geçici olarak çekildi.