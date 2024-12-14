Süper Lig’de son dönemde alınan kötü sonuçlar, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un istifa kararını almasına yol açtı. Kırmızı-beyazlı ekip, son 5 haftada sadece 1 puan toplarken, dün Bodrum FK'ya 2-0 yenilerek kötü gidişi sürdürdü.

Sivasspor'daki kötü gidişat

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları, Sivasspor yönetimini zor durumda bıraktı. Takım, son 5 haftada yalnızca 1 puan toplayarak düşüş yaşadı ve bu durum teknik direktör Bülent Uygun ile yönetimi arasında istifa görüşmelerine neden oldu.

Bülent Uygun'un istifa kararı

Bülent Uygun, dün oynanan Bodrum FK maçının ardından istifa kararı aldı. Yönetimle yaptığı toplantılar sonucunda, deneyimli teknik direktör istifasını sundu.