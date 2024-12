NATO'nun düzenlediği 'yılın fotoğrafı' oylamasında Türkiye, birçok ülkenin askeri tatbikat görüntülerini geride bırakarak birinci oldu. NATO'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kazanan fotoğrafın Türk Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bir amfibi saldırı tatbikatına ait olduğu belirtildi.

NATO'nun paylaştığı açıklamada, “Kazanan fotoğrafta amfibi saldırı tatbikatı yapan Türk denizci ve deniz piyadeleri yer alıyor” ifadeleri kullanıldı. Fotoğraf, Türkiye'nin askeri gücünü ve etkinliğini gözler önüne sererken, oylamada da geniş bir destek gördü. NATO, oylamada Türkiye'nin birinci olduğunu vurgularken, katılım gösteren tüm kişilere teşekkür etti ve ikinci olan fotoğrafların da gözden kaçırılmaması gerektiğini hatırlattı.

Oylamada Türkiye'nin yanı sıra, İsveç ve Fransa gibi ülkelerin askeri tatbikatlarından da çarpıcı görüntüler yer aldı. İsveç, NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasının hemen ardından Finlandiya'daki Nordic Response 24 tatbikatında birliklerin kutlama görüntüleri ile dikkat çekti. Norveç'in Finnmark bölgesinde ise askerler, büyüleyici kuzey ışıklarının altında bir mola verdi. Fransa’dan katılan elit dağ piyade birliği Chasseurs Alpins de, Fransız Alplerindeki Albaron zirvesine tırmanarak zorlu bir tatbikatı tamamladı.

Check out NATO's photo of the year! 📸



The winning photo features Turkish sailors and marines conducting an amphibious assault exercise 🏆



Thanks to all who voted, and make sure to check out the runner-ups ⤵️