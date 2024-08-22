İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda çıkan yangının yaralarını sarmak için olağanüstü toplantı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik ve beşeri tüm yardımların sağlanması için oy birliği ile komisyon kurulması kararı alındı.

Komisyona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başkanlık yapacak.

Tahrip olan ormanların yeniden yeşertilmesiyle ilgili izlenecek yol haritasını anlatan Başkan Tugay, “Yanan alanların restorasyonu, yeniden ormanların bahçelerin oluşturulması için bir irade ortaya koymak, yeni bir çalışma yapmak zorundayız. Türkiye’de orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, botanik gibi alanlarda arkadaşlarımız çalışma içinde. Bu Cuma günü orman mühendisliği hocaları, gönüllü genç mühendislerle bir eğitim alacak ve o eğitimden sonra sahaya çıkacaklar. Yanmış ağaçlarla ilgili değerlendirme yapacaklar. Öte yandan herhangi bir kişinin ya da kurumun burada sorumlu olduğunu düşünmeyelim diye tavsiye ediyorum. Hepimiz sorumluyuz. Bunu genel bir öz eleştiri olarak alalım” ifadelerini kullandı.