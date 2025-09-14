Sportpark Ronhof Thomas Sommer Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kaiserslautern 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Maça damga vuran olay ise sadece 22 saniye içinde yaşandı. Greuther Fürth’ün savunma oyuncusu Noah König, topu uzaklaştırmak isterken rakibine sert bir müdahalede bulundu. Hakem, König’e direkt kırmızı kart gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu, böylece Bundesliga 2 tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Maçta galibiyeti getiren goller ise 33. dakikada Naatan Skytta, 58. ve 64. dakikalarda Ivan Prtajin’den geldi. König’in erken kırmızı kart görmesi, Greuther Fürth’ün maç boyunca eksik oynamasına neden oldu ve takımın sahadan mağlubiyetle ayrılmasına yol açtı.

Bu sıra dışı olay, Bundesliga 2 tarihine geçerken, maçın ardından futbolseverler sosyal medyada König’in bu talihsiz anını konuştu.