Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) şehit oldu. Kazada aynı araçta bulunan üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kütahya-Çavdarhisar yolunun 35. kilometresinde gerçekleşti. Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan araç, o sırada yol kontrolü yapan Jandarma Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Yeşil ağır yaralanırken, araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Uzman Çavuş Yeşil’in olay yerinde şehit olduğunu belirledi. Otomobil sürücüsü Abdullah D. ile araçta bulunan eşi ve çocuğu ise yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şehidin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Manisa’nın Kula ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yücel Yeşil’in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.