Bundesliga'nın 6. haftasında yaşanan ilginç bir olay, maçın son dakikalarında tüm dikkatleri üzerine çekti. Bochum kalecisi Patrick Drewes, tribünden atılan yabancı madde sonucu sakatlandı ve sonrasında yerine forvet oyuncusu Philipp Hofmann kaleye geçti. Olaylı anların ardından Bochum, 1-1’lik beraberlikle Union Berlin ile berabere kaldı.

Bochum, Alte Fösterei Stadı'nda Union Berlin’e konuk olduğu karşılaşmaya hızlı başladı. Japon futbolcu Koji Miyoshi’nin 13. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bochum, buna rağmen 23. dakikada Ibrahima Sissoko’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Union Berlin, 33. dakikada Benedicht Hollerbacht’ın attığı golle eşitliği sağladı ve devreye 1-1'lik skorla girdi.

Son dakikalarda şok olay: yabancı madde ve kaleci sakatlığı

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında olaylar gelişti. Bochum kalecisi Patrick Drewes, tribünden atılan bir çakmakla başından yaralandı ve yere yığıldı. Sağlık ekipleri hemen müdahale ederken, hakem Martin Petersen, iki takım oyuncusunu soyunma odasına gönderdi. Drewes, tedaviye alındıktan sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Philipp Hofmann kaleye geçti, maç durdu

Böylesine şok edici bir olay sonrası, Bochum teknik ekibi, Drewes’in yerine kaleye forvet oyuncusu Philipp Hofmann’ı yerleştirdi. Ancak maç, yaklaşık 25 dakika boyunca durdu. Takımlar yeniden sahaya çıktığında, Drewes’in yerine kaleyi koruyan Hofmann, kalan dakikalarda Union Berlin oyuncularının rahat bir şekilde topa hamle yapmamalarıyla karşılaştı. Hakem, 1-1'lik eşitlikle mücadeleyi sonlandırdı.

Bochum'dan Bundesliga yönetimine itiraz

Bochum’un üst yöneticisi Ilja Kaenzig, maçın sonucuna itiraz edeceklerini açıkladı. Kaenzig, "Bize göre hakem maçı tatil etmeliydi, ancak yapmadı" diyerek Bundesliga yönetimine başvuracaklarını belirtti.

Union Berlin’den açıklama: Saldırgan taraftar polise teslim edildi

Union Berlin kulübü, tribünden çakmak atan taraftarın kimliğini tespit ettiklerini ve kişinin polise teslim edildiğini duyurdu. Olayın ardından, kulüp tarafından alınan bu sert tutum, güvenlik önlemlerinin artırılacağına dair bir mesaj verdi.