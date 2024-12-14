Türkiye’de memurlar ve emekliler, 2024 yılına ait aylık ve maaş zammı için kritik bir dönüm noktasına geldi. Ocak ayında yapılacak artışlar, büyük oranda yıllık enflasyon verilerine dayanacak. Temmuz-Kasım dönemi enflasyonu ve aralık ayı verileri, memur maaşları ve emekli aylıklarını şekillendirecek. İşte detaylar…

Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre, temmuz-kasım dönemi itibarıyla enflasyon yüzde 14,57 oldu. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylık artışında etkili olacak. Memurlar ve memur emekli aylıklarına ise, yüzde 6’lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı olarak yüzde 4,15’lik bir ekleme yapılacak.

Aralık ayı enflasyonu bekleniyor

Aralık ayının enflasyon oranı, maaş artışları için kritik öneme sahip. Ekonomistler, 2024 yılı Aralık ayı enflasyon oranını yüzde 2 ile 3 arasında tahmin ediyor. Eğer enflasyon oranı yüzde 2 civarında gerçekleşirse, yıllık enflasyon oranı yüzde 45,76’ya ulaşacak. Bu durumda, emekli aylıkları ve memurlar için maaş artış oranları şöyle:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: Yüzde 16,86

Memurlar ve memur emeklileri: Yüzde 12,86

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları devam ediyor

Asgari ücret, 2024 yılı itibarıyla belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta yaptığı ilk toplantısının ardından ikinci toplantısını 16 Aralık’ta gerçekleştirecek. Bu toplantıda, milyonlarca işçi ve işvereni doğrudan etkileyecek yeni asgari ücret tutarı belirlenecek. Komisyonun alacağı karar, ekonomiyi ve yaşam standartlarını etkileyecek önemli bir gösterge olacak.