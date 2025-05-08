Almanya Bundesliga'da 09 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak Wolfsburg - Hoffenheim karşılaşması, futbolseverlerin gündeminde. Maçın yayın saati, yayıncı kanallar ve platform bilgileri açıklandı.
Wolfsburg - Hoffenheim maçı yayın bilgileri
|Maç
|Wolfsburg - Hoffenheim
|Tarih
|09 Mayıs 2025, Cuma
|Saat
|21:30 (TSİ)
|Yayın Kanalları
|Bein Sports 4, Tuttur TV, Idman TV, Tivibu Spor 1
|Yayın Durumu
|Şifreli Yayın
|Stadyum
|Volkswagen Arena, Wolfsburg
Wolfsburg - Hoffenheim maçını nereden izleyebilirim?
Bein Sports 4
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Platformlar: Digiturk 80, Kablo TV 235
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Yayın: Şifreli
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Uydu: Türksat
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İnternet: Bein Connect
Tuttur TV
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Platformlar: İddaa numaralı kanallar
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Uydu: Türksat
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Yayın: Şifreli
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İnternet: Resmî yayın portalları üzerinden
Idman TV
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Uydu: Azerspace 46E
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Yayın: Şifreli
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İnternet: Azerbaycan ulusal yayın platformları üzerinden
Tivibu Spor 1
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Platform: Tivibu 78. kanal
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Uydu: Türksat
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Yayın: Şifreli
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İnternet: Tivibu Go
Wolfsburg - Hoffenheim maçı nerede ve ne zaman oynanacak?
Wolfsburg ile Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 09 Mayıs 2025 Cuma günkü fikstüründe karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Almanya'nın Wolfsburg kentinde bulunan Volkswagen Arena'da oynanacak ve 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverlerin, yayıncı kuruluşların şifreli yayın politikalarını dikkate alarak ilgili platformlara abone olmaları gerekmektedir.