Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesiyle buluşan müzik-şov programı "Kuzeyin Oğlu", yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden Konak'ın anısını yaşatmak amacıyla, programın yayın hakları farklı bir kanal tarafından satın alındı.

Kanal D'den derleme bölümler

Programın daha önceki yayıncısı olan Kanal D, "Kuzeyin Oğlu"nun arşiv bölümlerinden oluşan özel bir seçki hazırladı.

Bu derleme bölümlerin yakın zamanda ekrana geleceği bildirildi.

Kanal yetkilileri, Volkan Konak'ın iz bırakan performanslarının, yeniden izleyiciyle buluşturulacağını ifade etti.

Efsane program en beğenilen bölümleriyle geliyor

Volkan Konak'ın sunuculuğunu yaptığı ve farklı müzik türlerinden sanatçıları ağırladığı "Kuzeyin Oğlu" programı, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmış ve müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı.

Yeniden yayınlanacak bölümler arasında, halk müziğinden Karadeniz ezgilerine kadar geniş bir yelpazede müzik performanslarının yer alacağı belirtiliyor.