TBMM’ye sunulan yeni trafik kanunu teklifiyle hız ve kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere birçok trafik kuralı ihlali için ağır cezalar ve ehliyete el koyma yaptırımları getirildi.

Hız ihlallerine yeni düzenleme

Yeni teklife göre, bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücünün ehliyetine el konulacak ve psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Hastane ve okul önlerindeki hız sınırını aşanlar ise hızına göre 30, 60 veya 90 gün ehliyet kaybı cezası alacak.

Hız limitlerini 6-10 km/s aşanlara 2 bin TL, 11-15 km/s aşanlara 4 bin TL, 16-20 km/s aşanlara 6 bin TL, 66 km/s ve üzerinde hız yapanlara ise 30 bin TL ceza uygulanacak.

Kırmızı ışık ve dur ihlali

Kırmızı ışık ihlallerinde bir yıl içinde üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşinci ihlalde 90 gün ehliyete el konulacak. Altıncı ihlalde ehliyet iptal edilecek. "Dur" ihlalinde ise 60 gün ehliyet cezası ve 200 bin TL para cezası uygulanacak.

Cep telefonu ve acil durum araçları

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan sürücülere ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL, üçüncü ihlalde ise 30 bin TL ceza ve ehliyete el koyma yaptırımı uygulanacak. Acil durum araçlarına yol vermeyenler 30 gün ehliyet kaybı ve para cezasıyla karşılaşacak.

Ters yön, makas ve düğün konvoyu

Makas atan veya ters yöne giren sürücülerin ehliyetine 60 gün el konulacak ve araçları trafikten men edilecek. Düğün konvoyu yapanların araçları bağlanacak ve ehliyete 60 gün el konulacak. Köprü, tünel ve otoyol gibi yerlerde ihlallerde cezalar iki katına çıkacak.