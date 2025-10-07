İzmir’de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Osmanlı dönemine ait nadir eserler ele geçirildi. Eserlerin piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olarak açıklandı.

Operasyon ayrıntıları

İzmir başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için Karabağlar ilçesinde 1 ikamet ve 1 depoya operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 2 bin 473 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler

Operasyonda 2 bin 60 adet sikke, 68 adet zolta ve taler, 8 adet İstiklal Madalyası, 17 adet mühür, 32 adet yüzük ve 248 adet çeşitli obje ve tarihi eser bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Osmanlı mirası kurtarıldı

Ele geçirilen eserler arasında Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler yer alıyor. Albüm haline getirilmiş koleksiyon, Osmanlı padişahlarının kronolojisini kapsayan nadir bir miras olarak değerlendirildi.

Ayrıca I. Abdülhamid, II. Mahmut ve III. Selim dönemlerine ait zoltalar, Arkaik dönem İyonya, Efes, Milet, Roma ve Bizans dönemi sikkeleri ile Sasani Hanedanlığı’ndan II. Şapur’a, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya ait eserler de ele geçirilen nadir koleksiyon arasında yer aldı.