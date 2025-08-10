Konak Belediyesi, Roman Kültür Merkezi’nde müzik bölümleri sınavlarına hazırlık kursu açtı. Burak, şan, piyano, kanun, işitme, ezgi ve ritim dersleri aldı. Her derse düzenli katıldı ve üstün başarı sağladı.

Başkan Mutlu başarıyı evinde kutladı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Burak’ı evinde ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Mutlu, Burak’ın başarısının kendilerine moral verdiğini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Burak’dan teşekkürler

Burak, müzisyen ailesinin desteğiyle sınava hazırlandı. Başkan Mutlu ve müzik öğretmeni Uğur hoca sayesinde güzel sanatlar lisesini kazandığını söyledi ve teşekkürlerini iletti.

Aile mutluluğunu paylaştı

Burak’ın ailesi, Konak Belediye Başkanı’nın evlerine gelerek onurlandırmalarından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Açılan kurs sayesinde Burak’ın hayaline ulaştığını ifade ettiler.

Konak’tan yeni müzik yıldızları bekleniyor

Konak Belediyesi, gençlerin müzik alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi sürdürüyor. Roman Kültür Merkezi kurslarıyla birçok genç, güzel sanatlar liselerine ve konservatuarlara hazırlanıyor. Burak bu başarının sembollerinden biri oldu.