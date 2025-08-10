Türkiye’nin yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümünde Karşıyaka’da kapsamlı etkinlikler düzenleniyor. Karşıyaka Belediyesi ve Kent Konseyi’nin iş birliğiyle gerçekleşen forum, panel ve sergilerle deprem farkındalığı artırılıyor. Etkinliklere çok sayıda uzman katılıyor.

Uzmanlar bilgi veriyor

“Vatandaş Soruyor, Uzmanlar Cevaplıyor” başlıklı forum 12 Ağustos’ta Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, AKUT Vakfı ve diğer ilgili kurumların temsilcileri, vatandaşların sorularını yanıtlıyor.

Afetlere ne kadar hazırlıklıyız?

13 Ağustos’ta Karşıyaka Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen panelde ise deprem hazırlıkları masaya yatırılıyor. DEÜ Jeoloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AKUT eğitmeni ve diğer uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Deprem ve güvenli yapılar sergisi açılıyor

15-21 Ağustos tarihleri arasında Bostanlı Vapur İskelesi’nde “Deprem ve Güvenli Yapılar” konulu fotoğraf sergisi düzenleniyor. Sergi, deprem riskine karşı yapılacak doğru yapılaşma bilincini artırmayı amaçlıyor. Etkinlikler halka açık ve ücretsiz.

Ağır acılar unutulmuyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 17 Ağustos felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar için düzenlenen anma etkinliklerine tüm Karşıyakalıları davet etti. Ünsal, afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı ve geçen yıl yaşanan Karşıyaka yangınına da dikkat çekti.