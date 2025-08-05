Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Burak Özçivit, diziden ayrıldığını açıklamasının ardından dikkat çekici bir etkinlikle yeniden gündeme geldi. İddiaya göre Özçivit, bir yürüme törenine katılarak yalnızca kurdele kesmesi karşılığında 200 bin dolar aldı.

Diziden ayrılmıştı

Burak Özçivit’in Kuruluş Osman dizisinden ayrılması magazin ve dizi dünyasında uzun süre konuşulmuştu. 7. sezon öncesi yaşanan ücret pazarlıkları nedeniyle projeden çekildiği iddia edilen oyuncu, sosyal medyada yaptığı “Vedalaşmak büyük bir erdemdir” açıklamasıyla ayrılığı resmen duyurmuştu.

Ayrılığın ardından eşi Fahriye Evcen ile birlikte tatile çıkan oyuncunun şimdi ise özel bir etkinlikte boy göstermesi dikkat çekti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Özçivit’in bir ailenin çocukları için düzenlediği yürüme törenine katılarak kurdele kestiği görülüyor.

Yorum yağmuruna tutuldu

Etkinliğin ardından dolaşıma giren bazı iddialar ise kamuoyunu ikiye böldü. İddiaya göre oyuncuya yalnızca bu etkinliğe katılması için tam 200 bin dolar ödeme yapıldı. Kısa sürede viral olan bu haber, bazı kullanıcıların “şov dünyası abartının merkezi” yorumları yapmasına neden olurken, bazıları ise Özçivit’in kendi tercihlerini sorgulamanın haksızlık olacağını savundu.