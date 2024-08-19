Coşkulu bir kalabalığın izlediği konserde Buray, repertuarında hem popüler şarkılarına hem de türkülere yer vererek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Buray, konserinde "Al Senin Olsun Dünya", "Kimsenin Suçu Yok", "Sen Sevda mısın?", "Tac Mahal", "Olmuşum Leyla" gibi sevilen şarkılarına yer verdi. Ayrıca, Erzurum'un kültürel zenginliklerini yansıtan "Sarı Gelin", "Mardin Kapı Şen Olur", "Lorke" gibi türküleri de repertuarına dahil ederek dinleyicilere geniş bir müzik yelpazesi sundu.

Teşekkür konuşması

Konser sonunda Buray, etkinliğe ve katılımcılara teşekkür etti. “İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bize böyle güzel bir fırsat sunduğu ve sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.