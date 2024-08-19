Milyonlarca vatandaş, 2024 yılına girerken asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Son günlerde bazı basın organlarında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Londra'da yabancı yatırımcılara "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam yapılacağı" şeklinde bir açıklama yaptığı iddiaları yayıldı.

Bu iddialara göre, ocak ayında asgari ücretin yüzde 20 artışla 20 bin 400 liraya çıkacağı öngörülüyordu. Ancak bu söylentiler, resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialarla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar ifade edildi, "Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."