Şarkıcı Buray'ın Etna Yanardağı'nın mistik atmosferinde çekilen klibi, hem şarkının duygusal yoğunluğunu hem de doğanın büyüleyici güzelliklerini izleyiciye sunuyor.

"Ne Oldu Bize"nin sözleri ve müziği Emrah Karakuyu’ya, düzenlemesi ise Nushadow’a ait. Klip yönetmenliğini Coşkun Turgut üstlenirken, Etna Yanardağı’nın volkanik arazisinde çekimler gerçekleştirildi. Yanardağ çevresinde yalnızca yılda bir hafta açan nadir çiçekler, klibe eşsiz bir estetik katarken, Buray'ın performansına da benzersiz bir görsel zenginlik ekliyor.

Buray, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, klip çekimleri sırasında yaşadığı heyecan dolu anları takipçileriyle paylaştı. Yanardağın yeniden faaliyete geçmesinden hemen önce bu doğal güzellikleri kaydetmenin heyecanını dile getiren Buray, "Ne Oldu Bize" şarkısında ilişkilerdeki karmaşık duyguları ve belirsizlikleri ele alıyor. Klip, şarkının bu derin temasına doğaüstü bir atmosfer kazandırarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.