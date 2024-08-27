Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, koyunların bir incir bahçesine girmesi nedeniyle yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. 75 yaşındaki M.A.A., tartıştığı çoban Hikmet Duman’ı tüfekle vurarak öldürdü.
Olayın ayrıntıları
Dün Tekkeköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A.A. ile çoban Hikmet Duman arasında koyunların incir bahçesine girmesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A.A., elindeki pompalı tüfeği kullanarak Duman’a ateş etti.
Şüpheli tutuklandı
Duman, ağır yaralı olarak Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.A.A., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA