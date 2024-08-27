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Duman, ağır yaralı olarak Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan M.A.A., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Dün Tekkeköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A.A. ile çoban Hikmet Duman arasında koyunların incir bahçesine girmesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A.A., elindeki pompalı tüfeği kullanarak Duman’a ateş etti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, koyun ların bir incir bahçesine girmesi nedeniyle yaşanan tartışma cinayet le sonuçlandı. 75 yaşındaki M.A.A., tartıştığı çoban Hikmet Duman’ı tüfek le vurarak öldürdü.

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