Başarılı şarkıcı Buray, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Girne'deki Lord's Palace Hotel'de sahne aldı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Sahnede enerjisiyle izleyicileri büyüleyen Buray, konser öncesi basın mensuplarıyla da keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Zafer Bayramı'nda Coşkulu Kutlama

Zafer Bayramı’nın önemine değinen Buray, "Bu gece, kırmızı bayraklarımızla Atamızı ve şehitlerimizi anacağız. Ailem ve arkadaşlarım yanımda, bu özel günü hep birlikte coşkuyla kutlayacağız." diyerek duygularını ifade etti.

"Ne Oldu Bize" Şarkısına İtalya'da Çekilen Klip Damga Vurdu

Geçtiğimiz günlerde çıkardığı "Ne Oldu Bize" adlı yeni şarkısıyla beğeni toplayan Buray, şarkının klibini İtalya'nın ünlü Etna Yanardağı'nın eteklerinde çektiğini anlattı. Çekimler sırasında yaşanan maceraları da paylaşan şarkıcı, "Yanardağın aktif olduğu bir döneme denk geldik. Üç gün boyunca dolu dolu bir çekim gerçekleştirdik ve harika görüntüler elde ettik. Klipte yer alan model ise tamamen tesadüfen tanıştığımız biri. Bu kadar tesadüf sonucu ortaya çıkan işten çok mutluyuz." dedi.

İlk Görüşte Aşk Konusunda Net Mesaj

Bir muhabirin, "İtalyan modelle aranızda bir yakınlaşma oldu mu?" sorusuna ise Buray, "O kadar vaktimiz olmadı. İlişkiler zaman ve emek ister. İlk görüşte aşk sağlıklı bir şey değil, insanı tanımak için zaman gerekir." diyerek, bu konuda mesafeli bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Instagram'dan Takipleşiyorlar

Buray, modelle Instagram üzerinden takipleştiklerini belirtse de, aralarındaki mesafeden dolayı herhangi bir şeyin nasıl gelişeceğini bilmediğini söyledi. Bu açıklamasıyla, ünlü şarkıcı, ilişkilerde acele etmenin sağlıklı bir yol olmadığını bir kez daha vurguladı.