Yeniçeri Hasan’ın hikayesi

II. Viyana Kuşatması sonrası bir Osmanlı yeniçerisi Moena köyüne sığındı. Ölmek üzere olan Hasan’ı köylüler iyileştirip ‘El Turco’ adını verdiler. O da köyü korudu, halkı savaş konusunda eğitti.

Türk kültürü Moena’da yaşatılıyor

Yeniçerinin halkı haksız vergilerden korumasıyla Moena köyü, Türk geleneklerini benimsedi. Hasan’ın ölümünden sonra da köyde Türk kültürü yaşatılmaya devam ediyor.

Türk günü festivali

Her yıl Ağustos ayında düzenlenen Türk Günü Festivali, Moena köyünde Türk kültürünün izlerini taşımaya devam ediyor. Yeniçeri Hasan’ın büstü hala köyde onurla sergileniyor.