Geçtiğimiz günlerde 35 yaşını kutlayan Özberk, yakın arkadaşlarıyla bir mekanda keyifli anlar geçirdi. Ancak, bu kutlama sırasında sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Özberk ve Koç'un birlikte olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Doğum Günü Kutlamasında Ortaya Çıkan Aşk İddiası

Burcu Özberk'in doğum günü kutlamasında yakın arkadaşı Mustafa Mert Koç'un da yer alması, ikilinin aşk yaşadığına dair söylentilere neden oldu. Özberk'in arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflarda, Burcu Özberk ve Mustafa Mert Koç birlikte görülürken, bu karelerin ardından "aşk" haberleri hızla yayıldı. Özberk, doğum günü partisinden paylaştığı fotoğraflarında Koç’u da etiketleyerek, birlikte olduklarını ima etmiş oldu.

Burcu Özberk'in Doğum Günü Mesajı Duygusal

Özberk, sosyal medya hesabından "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyi ki doğdum" notunu paylaşarak, doğum günü kutlamasına dair duygusal bir mesaj yazdı. Bu paylaşımlar, Özberk'in yeni yaşına dair düşüncelerini ve umutlarını yansıttı.

Aşk İddialarına Cevap Yok

Mustafa Mert Koç'un Burcu Özberk’in doğum gününe katılması, ikilinin arasında bir ilişki olduğuna dair dedikoduları pekiştirse de, ne Burcu Özberk ne de Mustafa Mert Koç konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. İkilinin fanları, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara yorum yağdırarak, aşk dedikodularını gündeme taşıdı. Ancak, Özberk ve Koç cephesinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.