Burdur-Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sollama yaparken çakıl yüklü kamyona çarpan kamyonette 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.20 sularında Burdur-Antalya kara yolunun Kurna köyü yakınlarında gerçekleşti. Çeltikçi istikametinden Burdur yönüne gitmekte olan Ahmet S. yönetimindeki 15 AAT 779 plakalı Isuzu marka meşrubat yüklü kamyonet, Kurna rampasına geldiğinde sollama yapmak için sol şeride geçiş yaptı.

Çakıl yüklü kamyona çarptı

Kamyonetin şoförü, arkasından hızla gelen bir aracı fark ederek sağa dönüş yaptı ancak bu sırada sağ şeritte ilerleyen Faruk B. idaresindeki 15 DJ 163 plakalı çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle meşrubat yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet S. ve yolcu koltuğunda oturan Resul Erdoğan (29) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Resul Erdoğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sonrası çekici yardımıyla otoparka çekildi ve trafik normale döndü.