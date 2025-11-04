Burdur Belediyesi, kent merkezinin en hareketli ve en yoğun kullanılan noktalarından Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmetini faaliyete geçirdi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Çağımızda en çok ihtiyaç duyulan şey; internet aracılığıyla sosyalleşmek, haber almak ve bilgiye ulaşabilmektir. Bu olanağı sadece bu noktada değil, daha önce sözünü verdiğimiz gibi farklı dört noktada daha sağladık" dedi.

Burdur Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz Wi-Fi hizmeti başlattı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kentimizin en çok kullanılan, en hareketli ve en merkezi noktasındayız. Biz, Burdur’u bir 'öğrenci kenti' haline getirmek ve Burdur’daki öğrencilerimizin daha konforlu hizmet alabilmesini sağlamak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada da ücretsiz Wi-Fi hizmeti sağlayarak gençlerimizin ve yurttaşlarımızın bu alandan faydalanmasını istiyoruz.

Çünkü çağımızda en çok ihtiyaç duyulan şey; internet aracılığıyla sosyalleşmek, haber almak ve bilgiye ulaşabilmektir. Bu olanağı sadece bu noktada değil, daha önce sözünü verdiğimiz gibi farklı dört noktada daha sağladık. Bu sözümüzü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güle güle kullanılsın."