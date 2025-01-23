3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı olan 58. Piyade Alay Komutanlığı, Burdur’da bulunan Binbaşı Maruf Kışlası’ndadır. Burdur merkezde bulunan Binbaşı Maruf Kışlası’na kara yolu ile ulaşım imkânı bulunmaktadır. Karayolu harici ulaşım imkânı bulunmayan Burdur’a bir saat uzaklıkta bulunan Isparta ya da 3 saat uzaklıkta bulunan Antalya’da hava alanı bulunmaktadır.

Burdur ili, Akdeniz Bölgesinin iç kısımlarında bulunan bir ilimizdir. Burdur ili göller bölgesinde yer alır ve 14 gölle en fazla göl olan ilimizdir. Binbaşı Maruf Kışlası şehir merkezinde bulunur. Burdur gölüne yakın bir konumda ve ormanlık bir alanda bulunur. Kışlanın çevresinde askerlerin izin günlerinde gidebilecekleri çok sayıda kafe ve restoran bulunmaktadır. Bununla birlikte asker yakınlarının konaklayabileceği çeşitli mekânlar da bulunmaktadır. Otogara ve şehrin her yerine ulaşım imkânı sağlayan minibüsler ve belediye otobüsleri kışlanın önünden geçmektedir.

Kışla içerisinde her taburun kendisine ait hizmet binaları mevcuttur. Bununla birlikte koğuşlar ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar bulunmaktadır.

Kışla içerisinde yeteri kadar ankesörlü telefon, banka işlemleri için bankamatikler ve posta işlemleri için de PTT mevcuttur.

Kışla içerisinde yeterli sayıda kantin bulunmaktadır. Ayrıca askerlerin dinlenebilecekleri gazinolar da bulunmaktadır.

Askerlerin sağlık sorunlarında başvurabilecekleri sağlık merkezleri bulunmaktadır.

Personelin sorunlarına destek olabilmek için kışla içerisinde rehberlik araştırma merkezi ve uzman bulunmaktadır.

Hafta içi günlerde her saat, cumartesi, Pazar ve tatil günlerinde belirlenen saatlerde ziyaretçi görüşme yerlerinde ziyaretçinizle görüşme yapabilirsiniz.

Askerlerin istirahat ve hafta sonu izin günlerinde faydalanabilecekleri spor tesisleri bulunmaktadır.

Burdur’un havası nasıldır?

Yüksek dağlar Burdur’u Akdeniz ikliminden ayırır. Bu nedenle karasal iklim hüküm sürer. Yaz aylarında olduk sıcak geçen Burdur, kış aylarında ise çok soğuk geçer. Kış ayı sıcaklık ortalaması -16,7 derece iken yaz aylarında 39,6 derece arasında seyreder. Kış aylarında yağışlar oldukça fazladır ve güneye doğru yağışlar daha da artar. Kış aylarında soğuk geçtiği göz önüne alındığında eğer kış aylarında askerlik yapacaksanız mutlaka termal çorap ve içlik kullanmalısınız. Elleri ve yüzü soğuktan koruyacak kremler kullanmalısınız. Yaz aylarında da yüksek sıcaklıklardan dolayı güneş kremi yanınızda bulundurmalısınız.

58. Piyade Alay Komutanlığı teslim günü

Askerlik görevini gerçekleştirecek olan yükümlüler, e-devlet üzerinden hangi birliğe ve hangi saatte teslim olmaları gerektiğini öğrenebilirler. Teslim tarihi konusunda herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Teslim tarihinde gün içerisine herhangi bir saatte birliğe teslim olunabilir. Teslim tarihinde en geç saat 17.00’ye kadar birliğinize teslim olmanız, işlemlerinizin biran önce tamamlanması açsından önemlidir. Teslim tarihi hafta sonuna denk gelse bile teslim olunabilmektedir. Askeri birliğine geç teslim olanlar hakkında tutanak tutulur ve askerlik süresi yeniden hesaplanır.



58.Piyade Alay Komutanlığı’na nasıl gidilir? (Yol tarifi)

58. Piyade Alay Komutanlığı ya da diğer adı ile Binbaşı Maruf Kışlası, Burdur merkezde işlek bir anayolun kesişme noktasında yer almaktadır. Birliğe diğer vilayetlerden ulaşım aşağıdaki şekillerde sağlanmaktadır.

Karayolu ile ulaşım; Burdur iline tüm vilayetlerden otobüs bulunmaktadır. Otogara indikten sonra birliğe ulaşım taksi, minibüs ya da belediye otobüsü ile sağlanabilmektedir. Birlik otogardan yaklaşık olarak 5 km mesafededir.

Demiryolu ile ulaşım; ilde demir yolu hattı bulunmakla birlikte çalışmalar yapıldığından demir yolu ile iletişim sağlanamamaktadır.

Havayolu ile ulaşım; Burdur’da hava alanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte en yakın hava alanı Isparta ve Antalya’dadır. Isparta hava alanı 35 km, Antalya havaalanı 140 km mesafededir. Buradan ulaşım şehirler arası otobüsler ile sağlanmaktadır.

Denizyolu ile ulaşım; Burdur’un denize kıyısı olmadığı için deniz yolu ile ulaşım yoktur.