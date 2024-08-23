Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Burdur-Fethiye karayolunda, Çamlıca mevkiinde seyir halinde olan Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kaza, Karamanlı’dan Burdur’a doğru ilerleyen İlhan Ş. (35) idaresindeki otomobilin, sürücünün aniden direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle gerçekleşti.

Yaralılar tedavi altına alındı

Takla atan araçta bulunan sürücü İlhan Ş. ve yolcular Demet Ş. (30), Ahmet Ş. (8), Efsanur Ş. (1) ve Zeynep Huma Ş. (4) çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.