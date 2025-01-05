Burdur merkezdeki Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan peyzaj düzenlemesi sırasında işçiler, kanal açma çalışmaları esnasında insan kemiklerine rastladı. Olayın ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri, buluntunun ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Kemiklerin birden fazla olması, bölgede daha fazla kazı yapılmasına neden oldu ve kısa süre içinde olay yerinde güvenlik önlemleri arttı.

Eski mezarlık ihtimali

Olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanını genişlettikçe, buldukları kemiklerin sayısının arttığını belirtti. Yapılan ilk incelemelere göre, kemiklerin yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Ekipler, bölgenin eski bir mezarlık olabileceği üzerinde duruyor.

Burdur’daki eski Müslüman mezarlıkları, şehrin farklı bölgelerinde yer alırken, bu alanın eski bir Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği düşünülüyor.

Kemiklerin tarihçesi ve ne zaman kaldığı araştırılacak

Bulunan kemiklerin tarihçesi ve neden bu bölgede bulunduğu, müze ve antropoloji uzmanlarının yapacağı incelemeler sonrası netleşecek. Müze yetkilileri, buluntuları incelemek üzere olay yerine yönlendirildi.