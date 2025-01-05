Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kadınların iş gücüne katılımını artırma noktasında önemli bir adım atarak, belediye bünyesindeki kadın çalışan sayısını yüzde 23 oranında yükseltti. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra göreve gelen Zeyrek, belediye bünyesindeki kadın çalışan sayısını dokuz ayda 604’ten 744’e çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

Kadın istihdamı, toplumsal kalkınmanın anahtarı

Başkan Zeyrek, kadınların iş gücüne katılımının sadece ekonomik kalkınma için değil, toplumsal gelişim için de vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Zeyrek, “Kadınların bilgi ve yeteneklerinden yararlanmak, hem kurumumuzu hem de toplumumuzu daha güçlü kılacaktır. Kadın istihdamını artırmak bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur,” diyerek, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını desteklemenin önemine dikkat çekti.

Kadınların gücü, toplumu dönüştürüyor

Kadınların iş gücüne katılımını artırmayı amaçladıklarını belirten Zeyrek, “Kadınlar, toplumu dönüştürme gücüne sahiptir. Onların iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarıdır. Bu yüzden kadınların daha fazla görünür olmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Liderlik pozisyonlarında kadınlara daha fazla fırsat

Başkan Zeyrek, kadınların sadece belediye bünyesinde değil, liderlik pozisyonlarında da daha fazla yer alabilmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti. Kadınların kariyer gelişimine destek sunan programların hayata geçirildiğini belirten Zeyrek, “Kadınların liderlik rollerinde yer alması, toplumun geleceği için büyük bir kazanımdır. Bu alanda kadınların yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Eşitlikçi bir toplum için mücadele ediyoruz

Kadın-erkek eşitliği konusunda güçlü bir duruş sergileyen Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamına verdiği desteği yalnızca belediye sınırlarıyla sınırlı tutmayacaklarını, tüm toplumda eşitlikçi bir anlayışın yerleşmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti. Zeyrek, Aralık ayında Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) imzaladığı ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı hatırlatarak, “Bu sözümün arkasında durarak, kadın erkek eşitliğinin savunucusu olmaya devam edeceğim,” dedi.