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Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İçerisinde 3 kişi vardı! Fethiye'de su alan tekne kurtarıldı

İçerisinde 3 kişi vardı! Fethiye'de su alan tekne kurtarıldı

Kazada hayatını kaybeden Aysel Özkan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, kazada ağır yaralanan sürücü Sedat Öztürk’ün kıdemli albay olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan yaralılardan Aysel Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bucak-Korkuteli karayolu Kızılkaya mevkiinde yaşandı. Sedat Öztürk (50) idaresindeki 06 EGS 726 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Necibe Özkan (49), Atilla Özkan (57) ve Aysel Özkan (86) da kazada ağır yaralandı.

Burdur 'un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya beldesinde meydana gelen trafik kaza sında, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

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