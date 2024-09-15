Kuşadası, bu hafta sonu büyük bir turist akınına uğradı. Ege Port Limanı, Bahamalar bayraklı Norwegian Gateway ve Voyager Of The Seas ile Malta bayraklı Marella Discovery ve Celestyal Discovery isimli dört kruvaziyer gemisini ağırladı. Bu gemiler, ilçeye toplamda 10 bin turist getirdi.

Turistlerin programı çeşitli aktiviteleri kapsıyor

Gelen turistlerin bir kısmı, tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana'yı ziyaret etmek üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Diğer turistler ise Kuşadası'nın merkezinde gezerek, kafe ve restoranlarda vakit geçirdi, alışveriş yaptı. Bu ziyaret, ilçenin ekonomik ve turistik canlılığını artırırken, yerel esnafa da önemli bir katkı sağladı.

Kuşadası Limanı’nın tarihçesi

1973 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından işletilmeye başlanan Kuşadası Limanı, gelen yolcu ve ro-ro gemilerinin sayısındaki artışa paralel olarak kapasitesini artırmak amacıyla 1991 yılında 2. İskele'yi tamamladı. 2003 yılında özelleştirilen liman, Ege Liman İşletmeleri A.Ş.’ye devredilerek modernizasyon sürecine girdi.

Kuşadası Limanı, kruvaziyer gemilerinin artan ilgisiyle bölgenin önemli turistik merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.