Netflix, dünya çapında büyük ses getiren Squid Game dizisinin 2. sezonunu Aralık 2024’te seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Netflix, Geeked Week 2024 Live etkinliğinde, dizinin ikinci sezonuna ait ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda, izleyiciler, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ve diğer yarışmacıların ölümcül oyunlara geri döndüğüne tanık oluyor. Yeni oyunların çok daha tehlikeli ve zorlu olacağı vurgulanıyor.

The game ⏺️ never 🔼 stops ⏹️ Are you ready to play? Squid Game Season 2 arrives December 26. #GeekedWeek pic.twitter.com/7L3YTy8Rco — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 20, 2024

Sezon arasında reality şov yayınlandı

Squid Game’in ilk sezonu, Eylül 2021’de yayınlandıktan kısa süre sonra Netflix'in en popüler yapımlarından biri haline gelmişti. Ancak 2. sezonun hayranlarla buluşması için 3 yıldan fazla bir süre beklenmesi gerekti. Bu bekleyiş sırasında Netflix, Squid Game: The Challenge adlı bir reality şov yayınlayarak hayranların ilgisini canlı tutmayı başardı.

Dizinin 2. sezonuyla ilgili detaylar büyük ölçüde gizli tutulsa da, hem yeni hem de geri dönen oyuncuların yer alacağı ve olayların 1. sezondan çok daha büyük olacağı biliniyor. Ayrıca, Squid Game 2. sezon, 26 Aralık 2024’te yayınlandıktan sonra, dizinin 3. ve final sezonunun da 2025 yılı içinde Netflix’e geleceği açıklandı.