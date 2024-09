Netflix, dünya çapında büyük ses getiren Squid Game dizisinin 2. sezonunu Aralık 2024’te seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Netflix, Geeked Week 2024 Live etkinliğinde, dizinin ikinci sezonuna ait ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda, izleyiciler, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) ve diğer yarışmacıların ölümcül oyunlara geri döndüğüne tanık oluyor. Yeni oyunların çok daha tehlikeli ve zorlu olacağı vurgulanıyor.

The game ⏺️ never 🔼 stops ⏹️ Are you ready to play? Squid Game Season 2 arrives December 26. #GeekedWeek pic.twitter.com/7L3YTy8Rco