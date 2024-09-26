Burhaniye Belediyesi, ilçenin görünümünü ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla başlattığı altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler öncülüğünde yürütülen projeler kapsamında, ilçenin uzun zamandır ihmal edilen yol ve çevre düzenlemeleri yenilenirken, doğa dostu projelerle Burhaniye’nin cazibesi artırılıyor. Başkan Deveciler, “Gelişen ve Değişen Burhaniye” vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların, ilçeye hem estetik hem de fonksiyonel katkılar sunduğunu belirtti.

Karınca Deresi projesi hayata geçiyor

Burhaniye’nin önemli doğal alanlarından biri olan Karınca Deresi, yeni düzenlemelerle halkın sosyal yaşamına entegre ediliyor. Proje kapsamında dere kenarında yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulurken, alanın akşam saatlerinde de güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için modern aydınlatma çalışmaları başlatıldı. 20 metre aralıklarla yerleştirilen LED aydınlatma direkleri sayesinde, Karınca Deresi hem gündüz hem de gece saatlerinde vatandaşların spor yapabileceği ve dinlenebileceği bir mekân haline dönüşecek.

Doğal güzellikler korunarak yenileniyor

Başkan Deveciler, yapılan projelerde Burhaniye’nin doğal güzelliklerini korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. “Doğaya saygılı projeler üreterek, ilçemizin yeşil dokusunu koruyarak değişim sağlamak istiyoruz. Karınca Deresi çevresinde yürüttüğümüz çalışmalarla hem estetik hem de fonksiyonel bir düzenleme yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ailesiyle rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş ve bisiklet gibi spor aktivitelerini güvenle yapabileceği alanlar oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

İlçe genelinde altyapı ve çevre düzenlemeleri sürüyor

Karınca Deresi Projesi’nin yanı sıra, Burhaniye genelinde bozulmuş ve zamanla yıpranmış yolların onarımı ve yenileme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Ekipler, yolları modernize ederek daha güvenli hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte, ilçenin trafik akışında da gözle görülür bir rahatlama hedefleniyor.

“Gelişen ve değişen Burhaniye” vizyonu

Başkan Deveciler, Burhaniye’nin daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için her alanda yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. “Burhaniye’nin potansiyelini ortaya çıkarmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Doğal güzellikleri koruyarak, modern altyapı ve sosyal alanlar oluşturarak ilçemizin çehresini değiştiriyoruz” şeklinde konuştu.