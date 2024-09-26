Sakarya'nın Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. 54 AEY 112 plakalı kamyonetin sürücüsü M.Y. kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki yolcu Z.F. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin camını kırarak yaralı Z.F.'yi araçtan çıkardı.

Ambulansa götürülen Z.F., kazanın ardından sürücü arkadaşı M.Y.’ye "Sen o viraja niye öyle giriyorsun, bizi ölüme götürüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Tartışma esnasında yaralı Z.F., ekiplerden ayakkabısını isteyerek, "Ayakkabım önemli" dedi. Ekipler tarafından sakinleştirilen Z.F., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.