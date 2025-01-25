Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyecilik kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirerek, halkın uygun fiyatlarla alışveriş yapabileceği "Halk Market"i açtı.

“Halk Market” İle ekonomik zorluklara karşı destek

Burhaniye'de, bu yıl 20.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nde, “Halk Market” projesi açıldı. Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı'nda kurulan ve 210 m² alanda hizmet verecek olan market, halkın hizmetine sunuldu.

Uygun fiyatlarla alışveriş imkanı sunuyor

Halk Market, kasap, şarküteri, bakliyat, kahvaltılık, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi pek çok farklı ürünü uygun fiyatlarla sunacak. 180 m²'lik satış alanı ile vatandaşların daha ekonomik alışveriş yapabilmesi sağlanacak.

Başkan Deveciler, “Bu zorlu ekonomik koşullarda halkımızın yanındayız ve onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu hizmeti Burhaniye halkına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.