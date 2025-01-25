Güney Kore'nin Kuzey Chungcheong Eyaleti’nde, bir kümes hayvanı çiftliğinde tespit edilen yeni vaka ile ülkedeki toplam kuş gribi vakası 29’a yükseldi. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, enfekte olan çiftlik, sıkı karantina önlemleri altında tutuluyor ve etrafındaki 32 ördek çiftliği de gözetim altına alınmış durumda.

ABD’de ilk insan ölümü

Kuş gribi salgınının küresel etkileri devam ederken, ABD’de de önemli bir gelişme yaşandı. Louisiana Sağlık Departmanı, 6 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kuş gribi nedeniyle bir ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybeden kişi, arka bahçesinde beslediği kümes hayvanlarından ve yabani kuşlardan bulaşan kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ABD'de kuş gribine bağlı bildirilen ilk insan ölümü oldu.

Kuş gribi nedir ve nasıl bulaşır?

Kuş gribi, özellikle kuşlar arasında yayılan ve kanatlı hayvanlar için ölümcül olabilen bir viral enfeksiyondur. İnsanlara da bulaşabilen bazı kuş gribi virüsleri, pandemik tehditler oluşturabilir. Genellikle H5N1 ve H7N9 gibi türlerle ilişkilendirilen bu hastalık, enfekte kuşların dışkıları, tüyleri veya salyalarıyla temas yoluyla insanlara geçebilir.

Kuş gribi belirtileri

Kuş gribinin belirtileri, kuşlar ve insanlar arasında farklılık gösterebilir. Kuşlarda sık görülen belirtiler arasında:

Tüylerde kabarma

İştah kaybı

Ani ölüm

Solunum zorlukları

Sinir sistemi bozuklukları yer alır.