Burhaniye Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine uygun olarak kaçak yapıların yıkımına kararlılıkla devam ediyor. İlçe genelinde yapı niteliği taşıyan ve mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş yapılar, titizlikle tespit edilerek yıkılıyor.

Motokaravan, tiny house ve prefabrik yapılar denetim altında

Mayıs 2022’de alınan Burhaniye Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, ilçe sınırlarında ruhsatlı veya ruhsatsız motokaravan, çekme karavan, tiny house gibi yapıların parsel sınırlarına veya kurumsal alanlara konulması yasaklanmış durumda. Bu kapsamda, izinsiz olarak konuşlanmış yapılar, belediye ekiplerince tespit edilip kaldırılıyor.

9 prefabrik yapı daha yıkıldı

Burhaniye ilçesinin Çoruk, Taylıeli, Pelitköy ve İskele Mahallelerinde izinsiz olarak yerleştirilmiş 9 adet prefabrik yapı, Burhaniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yerlerinden kaldırılarak yıkıldı. Belediye, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.