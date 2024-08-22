Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği (TMÜB) Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve beraberindeki heyeti belediyede misafir etti. Ziyaret, TMÜB Manisa Sorumlusu Zehra Ongun ve Manisa ile İzmir yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Dönmez: "Yerel yönetimler üzerinde çalışıyoruz"

Başkan Dönmez, TMÜB heyetini belediyede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve belediye meclis üyelerinin etkin rol alabilmesi için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kocabıyık'tan Teşekkür: "Kırkağaç Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle izliyoruz"

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, Başkan Dönmez'e misafirperverliği için teşekkür etti ve Kırkağaç Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Başkan Dönmez'in yerel yönetimler ve belediye meclis üyeleri konusundaki vizyonu, TMÜB heyeti tarafından olumlu karşılandı.