Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Yeni Dönem Kayıtlarını Başlattı

1999 yılından bu yana sanat dünyasında adından söz ettiren Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), yeni sezon için kayıt alımına başladı. Tiyatro eğitimi almak isteyenler, Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halk Masası'na başvurularını gerçekleştirebilecek.

25 yıllık sanat yolculuğu

Kurulduğu günden bu yana sahne sanatlarına birçok yetenek kazandıran BBKT, oyunculuktan yönetmenliğe, yazarlıktan cast direktörlüğüne kadar pek çok sanat dalında ünlü isimler yetiştirdi. Televizyon ve sahne dünyasına kazandırdığı yeteneklerle başarılarını sürdüren BBKT, bu yıl da kapılarını 8 yaşından 45 yaşına kadar sanatseverlere açıyor.

Burhaniye Belediyesi’ne bağlı olarak 25 yıldır faaliyet gösteren BBKT, tiyatro eğitimi almak isteyen herkese profesyonel bir sahne deneyimi sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerle oyuncu adayları, tiyatronun farklı dallarında yetkinlik kazanma fırsatına sahip oluyor.

Kayıtlar için son tarih 15 Ekim

Yeni dönem eğitimlerine katılmak isteyenler, 15 Ekim 2024 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular, Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halk Masası’ndan alınan formlar aracılığıyla yapılacak. Her yaş grubuna uygun tiyatro eğitimi sunan BBKT, bu yıl da geniş bir kitleye hitap ediyor.

Burhaniye Kent Tiyatrosu, geleceğin sahne yıldızlarını yetiştirme misyonuyla sanat hayatındaki yerini sağlamlaştırıyor ve tiyatroya ilgi duyanları bu büyük aileye katılmaya davet ediyor.