Burhaniye Belediyesi, 2025 yılında kırsal ve merkez mahallelerde büyük bir altyapı yatırımı yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, ilçede önemli yol yapım ve iyileştirme projeleri tamamlandı. Toplamda 73.366,58 metrekare beton parke taş döşemesi ve çeşitli altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

Çalışmaların detayları

Burhaniye’de yapılan çalışmalar arasında 73.366,58 metrekare beton parke taş döşemesi, 5.562,75 metre beton bordür döşemesi, 3.777,65 metre beton yağmur oluğu döşemesi ve 3.499,89 metrekare granit kaplama yer alıyor. Ayrıca, yol yapım çalışmalarında 2.169,94 metrekare antik begonit parke taş döşenmesi, 2.462,52 metrekare kumlamalı beton parke taş döşemesi ve 3.422,6 metre beton bordür çalışması da tamamlandı.

İlçenin altyapısına katkı

Burhaniye Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu altyapı yatırımları, ilçenin ulaşımını kolaylaştıracak, yağışlardan kaynaklanan su birikintilerini engelleyecek ve yolların dayanıklılığını artıracak. Bu çalışmalarla Burhaniye’nin merkez ve kırsal mahallelerinde yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.