Mersin’de 34 yaşındaki Hakan Turan’ın öldürülmesiyle ilgili dava sürerken, mahkeme heyeti, cinayetle ilgili azmettirici olduğu iddia edilen O.Ç.'nin kırmızı bültenle aranmasına karar verdi. Cinayetle ilgili ifadeler, O.Ç.'nin sanıkları yalnız bıraktığını ve onları sattığını ortaya koydu. Sanıkların mahkemedeki ifadeleri, cinayetin arka planını daha da netleştirdi.

Sanıkların ifadeleri

Sanık Hasan K., O.Ç.'nin onları Rusya'da iken görevlendirdiğini ve silahı temin etmek için WhatsApp üzerinden iletişime geçtiğini belirtti. O.Ç.'nin, silahı alacak kişi için belirttiği numara üzerinden işlemi gerçekleştirdiğini söyleyen Hasan K., O.Ç.'nin onlara 45 bin TL gönderdiğini açıkladı. Berkant Ö. ise cinayet öncesinde Hakan Turan'ı ayağından vurmayı planladıklarını ancak aracından başkası çıktığı için bu planı gerçekleştirmediklerini ifade etti. Cinayet sonrası yurt dışına kaçmayı planladıklarını belirten Berkant Ö., O.Ç.'nin onları "satmakla" suçladı.

Kırmızı bülten kararı

Mahkeme heyeti, O.Ç.'nin cinayete azmettirici olarak katıldığını ve firar halinde olduğunu belirterek, hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca, cinayetin işlendiği silahı teslim eden kişinin bulunması için kolluk kuvvetlerine talimat verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olayın detayları

29 Ocak 2024’te Mersin’in Mezitli ilçesinde gerçekleşen cinayette, Hakan Turan, aracına doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından yapılan araştırmalarda, şüpheliler Hasan K. ve Berkant Ö.’nün cinayeti kaydettikleri cep telefonlarında tespit edilmişti. Olayın ardından şüpheliler, Şanlıurfa’da yakalanmış ve cinayete dair detaylar ortaya çıkmıştı.