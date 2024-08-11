Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan “Hoş Geldin Bebek” projesiyle, yeni doğan bebeklere ve ailelerine destek olmaya devam ediyor. 16 Temmuz 2024’te dünyaya gelen Zeynep Asya Onat, belediye sağlık ekipleri tarafından ziyaret edilerek, sağlık kiti ve çeşitli hediyelerle karşılandı.

Yeni doğanlara özel ziyaret

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle, ilçede dünyaya gelen bebeklere yönelik sağlık ve eğitim desteklerini sürdürüyor. Onat ailesinin ilk bebekleri Zeynep Asya Onat için gerçekleştirilen ziyarette, Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan ve uzman sağlık ekibi hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Zeynep Asya bebeğe sağlık kiti, bebek bakım ürünleri ve bebek bezi gibi temel ihtiyaçları karşılayan bir paket hediye edildi. Ekip, bebeğin ve annenin evdeki ilk sağlık kontrollerini yaparken, aileye sağlıklı bir yaşam diledi.

Eğitim ve destek hizmetleri

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman hemşire ve ebeler, yeni doğum yapmış annelere çeşitli eğitimler veriyor. Ziyaret kapsamında, anneye beslenme ve emzirme konusunda rehberlik edilirken, göbek bakımı, sarılık muayenesi gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, anne sütü artırıcı beslenme önerileri, bebek banyosu ve masajı gibi uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi.

Onat Ailesi’nden teşekkür

Onat çifti, Burhaniye Belediyesi'nin sağlık ekiplerinin düzenli kontrol ve eğitim ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkürlerini iletti. Başkan Deveciler ise, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle Burhaniye’de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade etti.