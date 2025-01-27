Burhaniye'de düzenlenen 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında, binlerce kişinin izlediği deve güreşleri heyecan dolu anlara sahne oldu. Burhaniye Deve Güreşi Arenası’nda yapılan müsabakalara 250 deve katıldı, güreşseverler için keyifli bir etkinlik gerçekleşti. Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Yoğun ilgi ve heyecan dolu anlar

Bu yılki deve güreşlerinde toplamda 11 kupa müsabakası yapıldı. Burhaniye Belediye Başkanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Burhaniye Kaymakamlığı gibi birçok kurumun adına düzenlenen kupalar için develer kıyasıya mücadele etti.

Başkan Deveciler'in açıklamaları

Burhaniye Deve Güreşi Arenası’nda yaptığı konuşmasında, Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, etkinliğe katılan binlerce güreşseveri selamlayarak, Burhaniye halkının bu kültüre verdiği değeri vurguladı. Başkan Deveciler, “Göreve geldiğimizde en iyi güreşi biz yapacağız diye söz verdik. Bu kültürü yaşatıyoruz, yaşatacağız da. Burhaniye halkı her şeyin en güzelini hak ediyor ve burada deve güreşlerinin en iyisini, en güzeli yapıyoruz” şeklinde konuştu.