Antalya’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde 12 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’dan gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangın başladığı andan itibaren ekiplerimiz hızla müdahale etti. İlk aldığımız bilgilere göre 4 işçi içerideydi ancak şu an herkesin dışarıda olduğu bilgisini aldık. Yoğun duman nedeniyle 3 işçi hastaneye kaldırıldı. İnşaat halindeki bina olduğu için alt katlarda yataklar ve malzemeler yangının büyümesine neden oldu. Önemli olan, şu an için herhangi bir can kaybının yaşanmaması,” ifadelerini kullandı.

Yangına tanık olan bir vatandaş ise “Alt katta başlayan yangında işçiler zar zor kurtuldu. Dün Bolu’da yangın, bugün burada. Yarın nerede olacak bilmiyoruz,” dedi.

Yangının başladığı ilk anlar, dron kameralarına yansıdı. Görüntülerde, inşaat halindeki binanın alev alev yanışı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi yer aldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.