Burhaniye Belediyesi tarafından mahallelerde sürdürülen buluşmalar kapsamında Mahkeme Mahallesi’nde düzenlenen kadınlar buluşmasında, belediyenin sosyal destek çalışmaları ve mahalle temsiliyetine dair konular ele alındı.

Mahkeme Mahallesi kadınları bir araya geldi

Burhaniye Belediyesi’nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği mahalle buluşmaları kapsamında bu kez Mahkeme Mahallesi’ndeki kadınlar bir araya geldi. Mahalledeki Boğalı Park’ta düzenlenen buluşmaya; Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Seda Taşkent, Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce ve Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

Sosyal hizmetler ve temsil konuları ele alındı

Etkinlikte, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin sunduğu destek hizmetleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca halk meclislerinin rolü ve mahalle temsilcilerinin çalışmaları hakkında mahalle sakinleri bilgilendirildi.

Katılımcıların görüşleri alındı

Toplumda yaşanan sosyal ve bireysel sorunlara yönelik öneriler değerlendirilerek, kadınların sosyal ve psikolojik destek alma süreçleri ele alındı. Mahalleli kadınlar, birebir fikir ve talep paylaşımı yaparak sürece katılım sağladı.

Dayanışma ve farkındalık vurgusu

Toplantıda toplumsal dayanışmayı güçlendirecek adımların önemi vurgulanarak, kadınların yerel yönetimle bağının artırılmasına yönelik öneriler masaya yatırıldı.