Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, kaldırım ve yol işgallerine yönelik polis ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, kamuya ait alanları işgal etmeye devam eden iş yerlerine yasal işlem uygulandı.

Zabıta ve polis iş birliğiyle denetim

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ile Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine karşı ilçe genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, kamuya açık alanlara yerleştirilmiş eşyaları tespit edilen esnafa yazılı uyarılar yaptı. Ancak uyarılara rağmen kaldırımlar üzerindeki malzemeleri kaldırmayan iş yerlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1 maddesi uyarınca idari işlem uygulandı.

Yol işgaline yasal yaptırım

Yol üzerinde bulunan malzemeler için ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 14/1-A maddesi kapsamında Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasal süreç başlatıldı.

İşgale konu olan tüm malzemeler, yasal çerçevede Burhaniye Belediyesi yediemine teslim edildi.

Denetimler sürecek

Yaya güvenliği ve trafik akışının sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yapılan denetimlerin, Burhaniye genelinde düzenli olarak devam edeceği bildirildi.